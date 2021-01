JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 685 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 628 auf 685 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Online-Videodienst habe dank starken Neukundenzustroms die Schwelle von 200 Millionen Nutzern überschritten, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv im Fokus stünden aber Gewinn und der freie Mittelzufluss sowie Aktienrückkäufe./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 02:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.