JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 535 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 480 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Zuwachs der Abonnentenzahlen des Online-Videodienstes liege deutlich über den bereits hohen Erwartungen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein etwas gedämpfterer Ausblick auf das zweite Halbjahr dürfte das Papier hingegen in Schach halten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 01:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 04:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.