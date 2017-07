JPMorgan hebt Ziel für Nestle auf 93 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Gewinnentwicklung des Nahrungsmittelkonzerns sei in dreierlei Hinsicht abhängig vom Nachrichtenfluss, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Neben den Unternehmenszielen zählt sie strategische Maßnahmen etwa zur Kostenoptimierung sowie mögliche Übernahmen oder Verkäufe von Unternehmensteilen dazu. Eine leicht angehobene Gewinnschätzung je Aktie begründete sie mit höheren Margenerwartungen./tih/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.