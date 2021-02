JPMorgan hebt Ziel für Moller-Maersk - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 16982 auf 17203 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Reederei habe insgesamt die Erwartungen verfehlt, wobei die einzige wirkliche Enttäuschung auf der Kostenseite auszumachen sei, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu habe Maersk die Märkte mit dem operativen Ergebnisausblick (Ebitda) erschreckt, den er allerdings für viel zu niedrig halte und den das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf anheben könnte. Die negative Kursreaktion de Aktie sieht er daher als Kaufgelegenheit./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 00:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 00:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.