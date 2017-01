JPMorgan hebt Ziel für Merck KGaA auf 100 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Richard Vosser hob in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Pharma- und Chemiekonzern an. Die Fundamentaldaten im europäischen Pharmasektor dürften sich im Jahr 2017 aber kaum verbessern./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.