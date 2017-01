JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 140 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst David Perry sieht die zivile Luftfahrtbranche laut einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie nun positiver. Beim Triebwerkshersteller MTU halte die Investitionsphase zwar im laufenden Jahr noch an, die Anleger sollten sich aber auf das ab 2018 winkende Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) und beim Barmittelfluss fokussieren. Das höhere Kursziel spiegele positive Währungseffekte wider./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.