JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 18,75 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 18,50 auf 18,75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Die Ticketpreise erholten sich, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Montag. Die Konzernziele für die zweite Jahreshälfte seien nun wesentlich präziser, was jedoch den Spielraum für eine Anhebung der Konsensschätzungen begrenze./ajx/ag Datum der Analyse: 14.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.