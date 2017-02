JPMorgan hebt Ziel für Lloyds auf 80 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lloyds nach Quartalszahlen von 75 auf 80 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nachdem das Vorsteuer-Ergebnis der britischen Bank besser ausgefallen sei als am Markt erwartet, habe er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Raul Sinha in einer Studie vom Donnerstag. Höhere Erträge, geringere Kosten und weniger Wertberichtigungen seien die Treiber. Der Experte hob zudem seine Dividendenprognosen an./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.