JPMorgan hebt Ziel für Leoni auf 40 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 31 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Autozulieferer habe über ein starkes Schlussquartal 2016 berichtet und einen zuversichtlichen Ausblick auf 2017 gegeben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Montag. Er erhöhte seine Schätzungen. Doch die Aktie werde mit einem deutlichen Aufschlag zur Branche gehandelt und preise eine deutliche Margenerholung in den kommenden Jahren bereits ein./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.