JPMorgan hebt Ziel für LafargeHolcim auf 55 Franken - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LafargeHolcim nach der Vorlage von Jahreszahlen von 53 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Baustoffhersteller habe etwas besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Freitag. Rall erhöhte ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2017 und 2018. Derweil seien die Aktien derzeit im Branchenvergleich leicht überdurchschnittlich bewertet, so dass es bei der "Neutral"-Einschätzung bleibe./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.