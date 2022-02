JPMorgan hebt Ziel für K+S auf 12,50 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig habe der Düngemittelkonzern beste Aussichten. Im Vergleich zum mittelfristigen Cashflow-Potenzial machten die Papiere aber einen schon sehr teuer bewerteten Eindruck./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 15:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.