JPMorgan hebt Ziel für Jost Werke auf 38 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte künftig unter anderem von gesenkten Fixkosten profitieren. Der Experte hob seine Schätzungen./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 20:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.