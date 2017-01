JPMorgan hebt Ziel für JCDecaux auf 31,20 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Umsatzzahlen von 31,00 auf 31,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Entwicklung aus eigener Kraft sei im vierten Quartal stabiler gewesen als gedacht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Freitag. Entscheidend sei allerdings die Marge des Vorjahres und der Ausblick auf 2017. Der Bericht des Außenwerbe-Spezialisten wird am 2.März erwartet./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.