JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf 45 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Finanztrends Video zu Anheuser-Busch



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 36 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analystin Celine Pannuti erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 und 2021. Dies reflektiere positive Währungseffekte und eine niedriger als erwartete Steuerquote bei dem Brauereikonzern, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / 07:52 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.