JPMorgan hebt Ziel für ING auf 12,40 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

Finanztrends Video zu ING Groep



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 12,00 auf 12,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Unter den Benelux-Banken sei KBC besser als die Konkurrenten ING und ABN Amro positioniert, um von steigenden Zinsen in den osteuropäischen Ländern und insbesondere in Tschechien zu profitieren, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Zahlen für das zweite Quartal liege der Fokus auf den Kapitalausschüttungen an die Anteilseigner. Die von ING und KBC schon früher angekündigte Zahlung einer Sonderdividende für 2020 sei inzwischen wahrscheinlicher geworden, was er deshalb nun in seinen Schätzungen berücksichtige./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.