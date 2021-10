JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 68 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Erhöhung der Unternehmensprognosen von 62 auf 68 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analystin Grace Smalley hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für das laufende Jahr an. Sie lägen ein Stück weit über der neuen Unternehmensprognose. Letztere berücksichtige konservativerweise bereits eine leichte Verlangsamung der Geschäftstrends sowie steigende Investitionen./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / 01:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 01:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.