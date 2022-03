JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 30 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 22,50 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Ukraine-Krieg habe eine neue Ära der Rüstungsausgaben begonnen, titelte Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In Erwartung weltweit steigender Militärbudgets erhöhte der Experte seine Gewinnprognose für das Rüstungsunternehmen der Jahre 2023 bis 2025 um bis zu 53 Prozent./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.