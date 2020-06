JPMorgan hebt Ziel für Hella auf 41 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella nach einer Investorenkonferenz und einem Treffen mit dem Finanzvorstand von 35 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Autozuliefer plane aktuell diverse Maßnahmen zur Kostenreduzierung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Auftragslage sollte sich das Unternehmen in beiden Geschäftsbereichen aber schnell wieder erholen und den Markt 2021 überflügeln. Der Experte hob seine Prognosen für das kommende Jahr./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.