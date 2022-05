JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 171 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Quartalseckdaten von 170 auf 171 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der operative Ergebnisanstieg (Ebitda) der Containerreederei gehe primär auf die höheren Frachtraten zurück, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde scheinbar weniger von fundamentalen Unternehmensdaten bewegt als die Papiere der Konkurrenz, und die anstehende Dividendenausschüttung könnte für negative Impulse sorgen. Zudem stiegen die mittelfristigen Risiken für die Branche./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 01:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.