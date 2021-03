JPMorgan hebt Ziel für Hannover Rück auf 173 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 171 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Zu Beginn des Jahres seien die Preiserneuerungsrunden ein wesentlicher Kurstreiber für die Rückversicherer gewesen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Bis Ende 2021 sehe er zudem wohl verbesserte Schaden-Kosten-Quoten als positiven Faktor sowie starke Kapitalrenditen, da die Bilanzen in der Branchen stark seien. Zu den Risiken zählten dagegen eine steigende Inflation und überdurchschnittliche Schäden durch Naturkatastrophen auch wegen des Klimawandels. Hannover Rück nennt Musaddi qualitativ hochwertig und verweist auf das starke Wachstum und die relativ geringen Risiken in den Vermögenswerten./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.