JPMorgan hebt Ziel für Glencore auf 330 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen von 320 auf 330 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die niedrigere Schuldenlast des Bergbaukonzerns hebe seine Schätzung für den Wert des Bergbaukonzerns etwas, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer Studie vom Freitag. Die Aktie sei aber im Branchenvergleich am teuersten bewertet./men/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.