JPMorgan hebt Ziel für Generali auf 16,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 14,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Michael Huttner betonte in einer Studie vom Freitag das starke operative Gewinnwachstum des Versicherers und die verbesserte Finanzlage. Er hob seine Schätzung für das operative Ergebnis 2018 an und berücksichtigt nun erstmals auch eine Prognose für 2019./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.