JPMorgan hebt Ziel für Fraport auf 58 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 51 auf 58 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Analystin Elodie Rall hob in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ihre Schätzungen für das laufende Jahr an. Mit Blick auf 2018 ruderte sie aber zurück. Bis 2019 dürfte der Cashflow der Frankfurter wieder negativ sein, glaubt sie./ag/bgf/ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.