JPMorgan hebt Ziel für Fraport auf 51 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Der Nettogewinn des Flughafenbetreiber dürfte im vergangenen Jahr deutlich von Sondereffekten profitiert haben, obwohl die Entwicklung am Flughafen im türkischen Antalya schwach ausgefallen sein sollte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Mittwoch. Risiken für seine Schätzungen beinhalteten die vom Management erwähnten, potenziellen Restrukturierungsaufwendungen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.