JPMorgan hebt Ziel für Flutter auf 14790 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 11200 auf 14790 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Online-Glücksspiel-Anbieter hätten von den Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr profitiert, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürfte die Lage auch wegen des anziehenden Wettbewerbs aber nicht mehr so gut sein. Hinzu komme regulatorischer Gegenwind etwa in Deutschland./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 02:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 02:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.