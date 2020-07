JPMorgan hebt Ziel für Evonik auf 24 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik vor Zahlen für das zweiten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Spezialchemiekonzern dürfte den eigenen Ausblick für das operative Ergebnis etwas übertreffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Erwartungen leicht an. Grund sei die Sparte Resource Efficiency: hier dürften sich die Verkaufspreise recht gut gehalten haben und der Absatzrückgang nicht so schlimm gewesen sein wie zunächst gedacht./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 06:43 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.