JPMorgan hebt Ziel für Engie auf 16 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Engie nach Zahlen zu den ersten neun Monaten von 15,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Diese hätten die Konsensprognose leicht verfehlt, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer Studie vom Donnerstag. Die Gründe hierfür seien nicht hilfreiche Ergebnisse in der Stromerzeugung mit Wasser- und Atomkraft sowie Wechselkurseffekte./bek/zb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.