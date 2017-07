JPMorgan hebt Ziel für Ebay auf 38 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ebay von 34 auf 38 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Online-Marktplatz habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, das aber vom Kursanstieg der vergangenen Tage schon reflektiert werde, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer Studie vom Freitag. Er glaubt daran, dass sich das Wachstum nun im zweiten Halbjahr beschleunigen wird./tih /he Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.