JPMorgan hebt Ziel für Diageo auf 2900 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo von 2800 auf 2900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Er habe aktuelle Währungsentwicklungen, das Ergebnis der indischen Tochtergesellschaft United Spirits und jüngste Aussagen der Luxusgütermarke Moet Hennessy in sein Modell mit einfließen lassen, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Seine Schätzungen bis 2019 seien daraufhin um bis zu 1,5 Prozent gesunken. Sein Kursziel macht er ab sofort am Jahresende 2018 fest./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.