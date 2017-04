JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Telekom an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,00 auf 19,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktie sollte von positiveren Umsatztrends in den USA und Deutschland profitieren, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Das Papier der Deutschen Telekom zähle zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Telekomunternehmen für die kommenden Monate./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.