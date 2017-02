New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 27,50 auf 35,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen.Die Deutsche Post sei nach wie vor eines der weltweit am besten positionierten Logistikunternehmen, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Dienstag. Nach der weit überdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten berge die Aktie derzeit zwar nur noch moderates Aufwärtspotenzial, Anleger sollten etwaige Kursrücksetzer aber zum Aufbau zusätzlicher Positionen nutzen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (28.02.2017/ac/a/d)