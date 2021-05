JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Post - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 68,47 auf 71,33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Samuel Bland hob in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht der Bonner seine Schätzungen. Wenn klar werde, dass sich das Paketgeschäft nicht abschwäche, würden die Papiere sehr attraktiv./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.