JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Euroshop auf 46 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 44 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Für die auf Einkaufszentren spezialisierte Immobiliengesellschaft zeichne sich Rückenwind aus verschiedenen Quellen ab, schrieb Analyst Erik Salz in einer Studie vom Mittwoch. Die deutsche Wirtschaft laufe gut, was positiv sei, da die Mieten auch vom Umsatz der Geschäfte abhingen. Auf dem aktuellen Kursniveau sei aber nur ein neutrales Votum angemessen./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.