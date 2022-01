JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero auf 139 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 137 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Essenslieferanten sei von der aktuellen Rotation raus aus wachstumsstarken, unrentablen und hoch bewerteten Technologiewerten stark in Mitleidenschaft gezogen worden und erscheine nun überverkauft, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognose (bereinigtes EPS) für 2022 leicht nach oben./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.