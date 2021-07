JPMorgan hebt Ziel für Delivery Hero an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 185 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Mitte August anstehende Update des Essenslieferdienstes für das zweite Quartal dürfte die Geschäfte in Asien und in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika) als weiterhin wichtigste Wachstumstreiber ausweisen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie inzwischen im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Sie ist weiter Diebels Top-Wert unter den europäischen Onlineaktien - die jüngste Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.