JPMorgan hebt Ziel für Covestro auf 53 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 45 auf 53 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Marktengpässe hätten die Preise für das Kunststoffvorprodukt TDI in Europa auf das höchste Niveau seit 1990 getrieben, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Dienstag. Covestro könne dabei in die Lücken stoßen, die Konkurrent BASF mit seinen Problemen offenbart. Der Bayer-Kunststofftochter traut er ein überdurchschnittliches Wachstum zu./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.