JPMorgan hebt Ziel für Covestro auf 30,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro nach Eckdaten für das zweite Quartal von 24,00 auf 30,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die besser als gedachte Entwicklung im zweiten Quartal basiere allein auf dem Geschäft mit harten Kunststoffen (Polycarbonaten) und könnte angesichts vorübergehender Einschränkungen bei einigen chinesischen Wettbewerbern zum Teil temporärer Natur gewesen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Überangebot in den zentralen Bereichen dürfte in den kommenden zwei Jahren anhalten. Die Aktie preise unterdessen eine viel stärkere Erholung ein, als es wahrscheinlich sei./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.