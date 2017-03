JPMorgan hebt Ziel für CRH auf 39 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH nach Jahreszahlen von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die soliden Resultate des Baustoffkonzerns führten in ihrem Modell zu höheren Schätzungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Donnerstag. Das Kursziel steige vor allem wegen einer geringeren Nettoverschuldung./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.