JPMorgan hebt Ziel für CRH auf 37 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 32 auf 37 Euro erhöht und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Wettbewerber in Europa und den USA hätten mit ihren Geschäftszahlen für das zweite Quartal positiv überrascht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern könnte auch der irische Baustoffkonzern im ersten Halbjahr besser als zunächst von ihr erwartet abgeschnitten haben. Rall passte ihre Prognosen entsprechend nach oben an./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 19:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.