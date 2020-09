JPMorgan hebt Ziel für Brenntag auf 66,50 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag mit Blick auf die nun veröffentlichten Jahresziele von 63,50 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Sowohl der Ausblick als auch die Aussagen des Chemikalienhändlers zur Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fielen besser als erwartet aus, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sorgen um eine deutliche Wachstumsverlangsamung hätten sich nicht bewahrheitet. Udeshi erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den freien Barmittelzufluss./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.