JPMorgan hebt Ziel für Brenntag auf 57,42 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für 2016 von 54,58 auf 57,42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aussagen des Vorstands uneinhetlich ausgefallen, schrieb Analyst Robert Plant in einer Studie vom Mittwoch. Negativ seien die Aussichten für das Lateinamerika-Geschäft des Chemikalienhändlers, positiv die Perspektiven für die Märkte in Europa, Nordamerika und die Region Asien-Pazifik./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.