JPMorgan hebt Ziel für Boeing auf 325 US-Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 300 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Seth Seifman zählt Boeing in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu seinen Top-Favoriten in der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Den Sektor schätzt er insgesamt auch für 2018 positiv ein, auch wenn die Erträge nach der guten Entwicklung 2017 etwas moderater ausfallen dürften./ag/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.