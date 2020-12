JPMorgan hebt Ziel für Boeing auf 265 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 190 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Boeings Zukunft hänge vom Hochfahren der Produktion der 737 Max ab, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl er erwarte, dass das Unternehmen die Krise mit dem Flugzeugtyp hinter sich lasse, bleibe der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Nachfrage unklar./ssc/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.