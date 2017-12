JPMorgan hebt Ziel für Beiersdorf auf 91 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 77 auf 91 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Der Gewinn werde 2018 zwar weniger stark wachsen als bei den Wettbewerbern im europäischen Sektor der Haushalts- und Konsumgüterproduzenten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen dürfte sich allerdings erholen, sowohl bei den Konsumgütern als auch in der Klebstoffsparte./bek/gl Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.