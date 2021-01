JPMorgan hebt Ziel für Barclays auf 180 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 160 auf 180 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Obwohl er den Sektor positiv einschätze und weiteres zyklisches Aufwärtspotenzial sehe, bleibe er bei seiner selektiven Haltung gegenüber britischen Bankenwerten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für Barclays sieht der Experte ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.