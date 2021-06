JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 95 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum zweiten Quartal von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Autobauer dürfte in seiner Branche zu den Unternehmen gehören, die gegenüber dem ersten Jahresviertel stärker abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts niedriger Lagerbestände könnten die Münchener insgesamt aus ihrer Preissetzungsmacht Kapital geschlagen haben./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.