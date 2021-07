JPMorgan hebt Ziel für BHP Group auf 2810 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Group von 2780 auf 2810 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Mit Blick auf die steigenden Rohstoffpreise hob Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie seine Schätzungen an. Ergebnis sei eine leichte Kurszielanhebung für die meisten der von ihm beobachteten Branchenwerte gewesen. Der Bergbaukonzern BHP und der Wettbewerber Rio Tinto dürften in der anstehenden Berichtssaison ihr Potenzial als größte Dividendentitel bekräftigen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.