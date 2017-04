JPMorgan hebt Ziel für BBVA auf 8,30 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 7,70 auf 8,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Unter den spanischen Banken bevorzuge sie mit Blick auf das erste Quartal die international agierenden Banco Santander und BBVA im Vergleich zu den national ausgerichteten Instituten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Das neue Kursziel begründete sie mit der in die Zukunft verschobenen Bewertungsbasis./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.