JPMorgan hebt Ziel für Axel Springer auf 79 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer von 71 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Nach einer Überarbeitung seiner Schätzungen hätten sich keine Änderungen an seinen Gewinnprognosen je Aktie ergeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dennoch höhere Kursziel begründete er mit einer gestiegenen Sektorbewertung./tih/gl Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.