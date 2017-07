JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 1175 US-Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 1110 auf 1175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Wachstum beschleunige sich, die Investitionen stiegen und kurzfristig gehe in der Folge die Profitabilität zurück, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer Studie vom Freitag. Amazon habe jedoch mehr Wachstumsmöglichkeiten als jedes andere Unternehmen, das die Bank beobachte./bek/das Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.